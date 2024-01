Giamatti: «Misantropo e troppo buffo: il mio professore è irresistibile»

di Alessandra De Tommasi

Il “gioiellino delle feste” è uscito volutamente dopo le vacanze e si trova ora in sala a raccogliere la curiosità del pubblico. “The Holdovers – Lezioni di vita”, infatti, è già valso a Paul Giamatti una nomination ai Golden Globes che gli spiana la via per gli Oscar. La ragione? Interpreta con grande convinzione un professore misantropo, Paul Hunham, che suo malgrado è costretto a passare il Natale del 1970 nell’accademia inglese dove lavora. L’istituto è vuoto, tranne per un alunno ribelle e per la capocuoca.

Giamatti, cosa l’ha conquista di questo insegnante burbero?

«Alexander Payne, il regista, mi ha mandato un copione e il personaggio era così involontariamente buffo da essere irresistibile. Non potevo far altro che accettare. Poi la sceneggiatura è stata cambiata del tutto, ma restava comunque un bel tipo da interpretare».

Immaginare di vivere per giorni senza internet e social è un dono o una condanna?

«Per me sarebbe una benedizione assoluta, mi preoccuperei solo di spalare la neve, al massimo di fare pupazzi che poi crollano e fare qualche gioco da tavolo».

Quale altra “atipicità” racconta il Natale che porta sullo schermo?

«Non vede solo uno Scrooge ma tre, che mettono insieme al tempo stesso egoismo e redenzione, isolamento e rinascita».

C’è stato qualche momento di nostalgia?

«Sì, ho pensato ai miei giorni al college di Yale, alle pattinate sul ghiaccio… Per il resto, ero pessimo in matematica (faccio ancora gli incubi di notte su questo argomento!), non mi impegnavo in nessuna materia, ma qui e lì trovavo qualche fonte d’ispirazione, dal maestro delle medie al bibliotecario.

Quale momento le ha dato più soddisfazione nel girare questo film?

«A parte il fatto che ci abbiamo messo 2-3 anni per riunirci tutti sul set, direi quel senso di gratitudine che provi per aver quasi portato a termine una missione. È vero, i tre personaggi sono quasi confinati nello stesso spazio ma ciascuno compie un viaggio tutto suo e a livello umano ti ispira e ti incoraggia».

