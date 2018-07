George Clooney ferito nell'incidente. Il medico: «Incredibile, voleva solo sapere quando poteva tornare sul set»

di Marco Castoro

«Dottore, dimmi quando posso tornare sul set, a girare». Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così e un italiano così così,si è presentato al primario dell'ospedale di Olbia, dopo aver ricevuto le prime cure al pronto soccorso in seguito all'incidente stradale L'equipe del professor Sebastiano Cudoni, presidente degli Ortopedici e Traumatologi d'Italia (Otodi), ha provveduto a rassicurarlo. «Sentirà un po' di dolore per qualche giorno, ma poi tutto tornerà a posto».è rimasto in ospedale a Olbia per circa un'ora e mezzo, tra il pronto soccorso e le radiografie al ginocchio contuso. Per l'attore si tratta di un trauma contusivo che non lo fermerà dalle riprese della serie televisiva Catch-22 (Comma 22 in italiano), nonostante dovrà fare i conti con qualche difficoltà fisica in più del dovuto.«Si è presentato in ospedale spiega il prof. Cudoni accompagnato dalla moglie, dalla scorta e da un'autorità locale. Siamo stati costretti a farlo entrare da un ingresso secondario per evitare la ressa, visto che si tratta di un personaggio molto noto e riconoscibile. Nessun trattamento di favore ma una precauzione per motivi di ordine pubblico. Perché già ogni giorno in pronto soccorso abbiamo a che fare con 200 persone, se poi si moltiplicano con l'arrivo di curiosi diventa tutto più complicato».Ma era nervoso e preoccupato? «No, era abbastanza tranquillo seppure claudicante. Ha parlato in italiano e la sua preoccupazione più grande era riprendere il lavoro».Cacciatori di autografi e selfie sono rimasti a secco, grazie alle accortezze del servizio d'ordine e alle direttive ospedaliere che hanno rigorosamente chiesto al personale di non fare foto al paziente, che seppure illustre, è pur sempre un paziente.riproduzione riservata ®