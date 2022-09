George Clooney e Amal, otto anni di matrimonio: «Dicevano che non saremmo durati...»

George Clooney e la moglie Amal stanno per festeggiare gli otto anni di matrimonio e sembrano più innamorati che mai. Alla faccia di tutte le malelingue e le voci che si erano diffuse sul loro conto sin dall'annuncio del fidanzamento.

George Clooney e la moglie Amal: «Dicevano che non saremmo durati...»

George e Amal Clooney, sabato scorso, sono stati tra i protagonsiti del red carpet dell'evento History Talks 2022 a Washington. «Otto anni! E dicevano che non saremmo durati. Ogni cosa riguardo mia moglie è magica, e questo lo pensa chiunque abbia avuto modo di conoscerla, per ciò che dice e per ciò che fa» - ha commentato l'attore - «Una persona speciale, con tantissimi pregi e pochi difetti». Dichiarazioni, quelle sul red carpet, riprese anche dall'Independent.

Amal Clooney: «Mio marito e i miei figli la mia forza»

George Clooney, 61 anni, si è presentato all'evento con un vestito grigio e una camicia nera, mentre la moglie Amal, 44, ha indossato un elegante vestito rosso in pizzo. Dopo il matrimonio da sogno a Venezia, nel 2014, la coppia oggi festeggia gli otto anni di matrimonio. Insieme hanno due figli di cinque anni, i gemelli Alexander e Ella. Amal Clooney è un'attivista e un'avvocata per i diritti umani, che spesso difende le vittime di violenza sessuale e di genocidio. «Il mio lavoro non sempre è facile, ma mio marito e i miei figli mi danno sempre la forza per andare avanti» - ha spiegato Amal - «George è l'amore della mia vita e il nostro matrimonio è meraviglioso. Mio marito è fantastico, è sempre al mio fianco, la nostra casa è sempre piena di amore e risate. Non avrei mai immaginato di poter provare tutta questa gioia, so di essere fortunata».

George e Amal Clooney, le lezioni di vita ai figli

I loro figli sono ancora piccoli, ma George e Amal Clooney hanno le idee chiare sui valori con cui dovranno crescere. «Vogliamo insegnare loro a prestare attenzione nei confronti degli altri» - ha spiegato l'attore - «Nella mia famiglia, le regole sono sempre state queste: "Affronta le persone che hanno tanto potere, difendi quelle che non ce l'hanno". E se riesci a fare questo, allora avrai sicuramente una vita buona».

