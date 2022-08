Sono già trascorsi 20 anni da quando George Clooney visitò per la prima volta Villa Oleandra e, innoramoratosene, decise che sarebbe stata sua. Un amore a prima vista sulle sponde del Lago di Como, teatro negli anni di incontri memorabili – dagli Obama Obama a Cindy Crawford, dai duchi di Sussex Harry e Meghan a Magic Johnson –, ma sopratutto nel 2013 inaspettata cornice del suo primo incontro con la sua futura moglie Amal Alamuddin.

George Clooney al Lago di Como, festeggia i 20 anni della villa con Amal e una coppia estratta a sorte

Proprio con Amal ha pensato di celebrare i suoi 20 anni a Villa Oleandra con un'iniziativa benefica che ha coinvolto due cittadini comuni, che hanno avuto il merito di fare una generosa donazione a Omaze, organizzazione nata per sostenere cause benefiche. L'idea della coppia di Hollywood è stata quella di festeggiare l'anniversario sostenendo un'iniziativa umanitaria e mettendo in palio, per chiunque tra i donatori fosse stato sorteggiato, un pomeriggio a Villa Oleandra con loro.

Come reso noto dalla pagina Instagram di Omaze, i fortunati sono stati il signor Michel L. (il cognome non è dato a sapersi) e la moglie (probabilmente), che hanno trascorso una giornata con George e Amal. «Il nostro pomeriggio con George e Amal è stato incredibile» hanno commentato raggianti, dopo le immancabili foto di rito.

