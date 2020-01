Scoppia la pace tra i Muccino: Gabriele ritira la querela dopo le accuse del fratello Silvio

Fiorello e Gabriele Muccino al lavoro per la grande sorpresa del Festival

Querela ritirata, è pace tra i Muccino. Dopo tre anni di battaglie tra, scoppia dunque la 'pace' tra i due artisti, dopo che il regista aveva querelato per diffamazione il fratello (attore e regista anche lui) per alcune affermazioni fatte da Silvio nel 2016. Un colpo di scena arrivato oggi nella prima udienza del processo nato dalla denuncia, e che vedeva Silvio imputato.Nell'udienza gli avvocati hanno comunicato al giudice che le parti sono arrivate ad un accordo: la querela è stata dunque ritirata e il giudice ha dichiarato il procedimento chiuso. Il 3 aprile 2016, nel corso della trasmissione televisiva L'Arena, condotta da, Silvio Muccino aveva accusato il fratello maggiore Gabriele (che non era presente in studio) di avere aggredito, nel 2012, la moglieda quelle dichiarazioni era arrivata una querela e successivamente al processo.