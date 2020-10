Gabriele Salvatores positivo al coronavirus, il regista non sarà presente alla Festa del Cinema di Roma

Gabriele Salvatores positivo al coronavirus. Il regista sarebbe risultato positivo al tampone pur essendo asintomatico. Si trova in isolamento e non potrà partecipare alla presentazione del suo nuovo film durante la festa del cinema di Roma.

Salvatores non sarà presente alla proiezione di "Fuori era primavera", un film prodotto da Indiana Production con Rai Cinema. Il film racconta proprio del lockdown degli italiani dalle piazze vuote ai balconi in festa con tanto di riprese domestiche, una testimonianza collettiva filtrata da Salvatore che ha voluto rappresentare l'Italia in uno dei momenti storici più significativi che l'umanità abbia mai vissuto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 13:51

