Gabriele Muccino: «Da adolescente non riuscivo a parlare da quanto balbettassi. Le prese in giro di Fiorello mi hanno aiutato»

Il passaggio davanti alla cinepresa di Gabriele Muccino è stato un successo. Per la prima volta il regista è stato premiato per un ruolo inedito: quello di attore che impersonifica se stesso. Muccino ha recitato in due serie televisive, "Call my agent" e "Vita da Carlo 2", in cui gioca, si diverte e si prende in giro. Il risultato è talmente convincente da meritare un premio come protagonista dell’anno, insieme a Sabrina Ferilli per Gloria e Alessandro Borghi e Adriano Giannini per Supersex, ai Nastri d’argento Grandi serie consegnati il 1 giugno a Palazzo Reale a Napoli dal Sngci (Sindacato nazionale giornalisti cinematografici). Un grande riconoscimento che arriva dopo molti successi, ma anche sfide. Come lui stesso racconta in una intervista al Corriere della sera.

Il racconto di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino ha da sempre incarnato la figura del regista divertente, ambizioso e ironico. Si sa prendere in giro e si fa prendere in giro, soprattutto dal suo grande amico Fiorello che ha colto il suo punto debole, la balbuzie, e ne ha fatta la sua perfetta caricatura: «La prima volta Fiorello lo ha fatto al festival di Sanremo, io ero in giuria. E ormai lo ha messo in repertorio. Mi aiuta a sdoganare un complesso. Da adolescente non riuscivo quasi a parlare da tanto balbettassi, facevo fatica a esprimermi. Dei vizi di fonetica sono rimasti, non li ho mai curati.

