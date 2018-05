I fratelli d'Innocenzo e la "Terra dell'abbastanza" con Tortora e Zingaretti: «La nostra Roma feroce senza soldi e sentimenti»

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

IROMA - Scrivono da sempre, Fabio e Damiano D'Innocenzo. «Da quando siamo bambini scriviamo storie, sceneggiature, fumetti, romanzi. Ma i romanzi sono tremendi». Lo scorso febbraio il loro film d'esordio, il crime La Terra dell'abbastanza, è stato selezionato alla Berlinale. E da allora il passaparola è stato unanime: in questi due registi, fratelli romani di 29 anni, c'è del talento. Di quelli preziosi: candidati per il miglior esordio ai Nastri d'Argento, sono autori di un film (in sala dal 7) che racconta crimine, vita e periferia con un taglio originale, realistico. E mai scontato.«Ci sarebbe piaciuto ma il panorama era troppo grigio, piatto. Il nostro bravissimo location manager, rubato alla squadra di Matteo Garrone, ha trovato il posto perfetto a Tor di Nona. Un luogo pieno di contraddizioni, tra Pasolini e Tim Burton».«Una volta lo abbiamo incontrato davanti a una pizzeria e siamo corsi ad abbracciarlo. Ci disse che gli sembravamo due facce perfette per fare gli italoamericani in un film. Rimanemmo a parlare, e lui ci invitò ad andarlo a trovare agli studios. La prima cosa che abbiamo fatto con lui è stata spostare un televisore».«Abbiamo collaborato alla sceneggiatura di Dogman, ma eravamo gli ultimi arrivati in una squadra ottima e collaudata. Due mesi di lavoro, abbiamo imparato molto».«Volevamo lavorare di contrappunto rispetto a una tendenza diffusa, quella di raccontare il crimine fashion. Sappiamo quello di cui parliamo: è un ambiente in cui domina la siccità dei sentimenti. Non c'è lussuria, non c'è sesso, non ci sono nemmeno i soldi alla fine. Ed è terribile che i ragazzi considerino desiderabile quella carriera».«Max Tortora è stato un'idea del produttore. Non sapevamo chi fosse, non abbiamo la tv a casa. Ha fatto un provino perfetto. Luca Zingaretti lo conoscevamo, dovevamo fare un progetto insieme ma non è partito».«Soffre il paese dei danni pregressi, quelli del ventennio di berlusconismo».«Un western con cast al femminile».«Ci stanno corteggiando, ma aspettiamo un progetto che ci convinca davvero».