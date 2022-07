Franco Venditti morto, addio al maestro di boxe dei film di Carlo Verdone: aveva 82 anni

Morto Franco Venditti, storico maestro di boxe di Roma e caratterista in diversi film di Carlo Verdone. È deceduto il 25 luglio. Una vita dedicata al pugilato, è stato un maestro per generazioni e un punto di riferimento a Trastevere. Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 2 settembre. Venditti era una celebrità anche a Cinecittà, avendo preso parte a una decina di pellicole, tra cui "Troppo forte" e "Un sacco bello", trasmettendo la sua romanità. Il pugile lascia sua moglie Ines e i tre figli. Il funerale si terrà mercoledì 27 luglio, nella chiesa di Santa Maria in Trastevere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Luglio 2022, 20:21

