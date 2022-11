Esce "La voce del padrone", Morgan: «Battiato genio disciplinato con la freschezza di un ragazzino»

di Paolo Travisi

«Franco Battiato è un genio raro, di quelli che riescono a toccare le corde popolari, perché tocca il livello colto e quello pop. È stato un innovatore che ha parlato a tutti, come Totò e Troisi, per questo è finito nell’immaginario popolare e questo è un dono», spiega Marco Spagnoli, regista del documentario La voce del padrone – al cinema dal 28 novembre al 4 dicembre (distribuito da Altre Storie e RS Productions ) - un viaggio musicale per raccontare, non solo il disco di più grande successo di Battiato, ma l’influenza culturale che il compositore siciliano ha avuto e ha tuttora nel nostro paese. Quel disco, l’undicesimo della sua carriera, dopo esperienze nella musica classica e sperimentazioni sonore, uscì nel 1981 conquistando vette assolute, con oltre un milione di copie vendute, il primo album a raggiungere quelle cifra in Italia.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA