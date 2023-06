Francesco Nuti, i funerali a Firenze in forma privata. La famiglia chiede «rispetto per il grande dolore»

di Redazione web

Un addio sobrio, in forma strettamente privata. È quanto voluto dalla famiglia di Francesco Nuti, i cui funerali si sono tenuti oggi alle 15 nella Basilica di San Miniato a Monte a Firenze: per volere dei parenti dell'attore e regista toscano infatti, informa una nota, le esequie si sono svolte in forma privata.

Francesco Nuti, i funerali privati

Francesco Nuti è morto nella mattina di lunedì 12 giugno all'età di 68 anni, dopo una lunga malattia, a Villa Verde di Roma. La famiglia, con un comunicato, ha chiesto che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo i congiunti non intendono rilasciare dichiarazioni.

