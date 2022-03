Franceschini: «Film nelle sale per 90 giorni prima di andare in streaming»

Una finestra di tre mesi obbligatori nelle sale prima del salto sulle piattaforme streaming. La norma per i film, prevista dal nuovo decreto del governo, è stata annunciata ieri dal ministro della Cultura, Dario Franceschini: «Ho già firmato il decreto che prevede 90 giorni nelle sale prima di andare sulle piattaforme. Questo vale da sempre in Italia per i film italiani che hanno avuto contributi pubblici. Ora stiamo lavorando, un po’ come hanno fatto in Francia, per immaginare una norma che estenda» la finestra «anche a tutti i tipi di film, italiani e non italiani», ha spiegato il ministro, intervenendo al convegno Anica “La fabbrica delle immagini si ferma”. «Molto si è fatto per la cultura e per il cinema in questi ultimi anni», ha sottolineato Franceschini, ricordando i 150 milioni stanziati nel 2014 diventati 750 nel 2022 e norme come il “Tax Credit”.

Il provvedimento, però, non piace agli esercenti delle sale. «È l’ennesimo schiaffo alle sale cinematografiche, già colpite durante la pandemia e anche dopo la fine dello stato di emergenza con ancora l’obbligo del green pass e la mascherina obbligatoria», sostiene Manuele Ilari, presidente Ueci (Unione cinematografica esercenti italiani), sottolineando che «una finestra di soli 90 giorni è addirittura peggiorativa rispetto a quella del Ministro Bonisoli che prevedeva 105 giorni. Una decisione lontanissima dalla necessaria tutela del cinema prevista da altri Paesi europei come la Francia, dove le finestre sono obbligatorie per un periodo non inferiore a 12 mesi».

Cerca una possibile mediazione il presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, che da un lato sottolinea che «l’esperienza del cinema in sala è e resta cruciale»; dall’altro mette in evidenza come «la successione pandemia-ritorno della guerra in Europa» ponga la necessità di «risposte efficaci a un’industria così vitale come quella del cinema e dell’audiovisivo in una fase storica che ha enormemente accresciuto la domanda e l’offerta di contenuti audiovisivi».

