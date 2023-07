Forte Antenne, al via la terza edizione di "Cinema Secondo Noi"

di di Enrico Sarzanini

Mercoledi’ 26 si parte con la seconda edizione di Cinema Secondo Noi: il Festival del Cinema del Municipio II è in programma dal 26 al 29 luglio nella magica arena sotto le stelle del Forte Antenne, all’interno di Villa Ada, a Roma. Dopo il successo dello scorso anno anche quest’estate saranno proiettati cortometraggi a tema: Un mondo multietnico” (26 luglio), “Storie di donne” (27 luglio), “Un grande cuore verde” (28 luglio) ”Amore libero” (29 luglio). Ogni serata vedrà un panel con ospiti speciali, fra i quali il regista, sceneggiatore e autore Ivan Cotroneo, l’attore Remo Girone, l’attrice e regista Michela Andreozzi, la giovanissima promessa del cinema italiano Linda Zampaglione e l’attrice Elisa Di Eusanio. La novità di questa edizione sarà la categoria “Roma Segreta”: un viaggio cinematografico fra quartieri e protagonisti della capitale dai mille volti. «Cinema Secondo Noi vuole essere un’occasione per unire tematiche sociali molto sentite e artisti di ogni età e provenienza, in una location senza tempo» afferma Isabella Weiss, direttrice artistica del Festival e presentatrice insieme al regista e attore Francesco Marioni. L’evoluzione del Festival si riscontra anche nei nomi di spicco del cinema italiano che appaiono nei cortometraggi selezionati. «Tra gli attori - sottolinea Marta Fantini, curatrice dello spazio - spiccano Remo Girone, Anna Ferzetti, Stefano Accorsi. D’altro canto, la sceneggiatura che ha vinto l’anno scorso è diventata già un cortometraggio girato proprio nei luoghi del Forte e sarà presente al prossimo Festival del Cinema di Venezia: un risultato importante che sottolinea come il nostro progetto abbia un respiro nazionale ed internazionale». Soddisfazione per l’iniziativa anche da parte della Presidente del Municipio Roma II Francesca del Bello: «Siamo molto felici che un luogo lasciato all’abbandono fino a pochi anni fa oggi divenga un centro fondamentale della cultura del nostro territorio a disposizione di tutta la città e dei turisti.

.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA