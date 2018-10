Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha 71 anni e ha decenni di carriera alle spalle come attore: celebre per aver interpretato il pittorein tv, ma anche per tantissime altre interpretazioni. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera lancia il suo grido di dolore: «Non ho più soldi - dice - ho speso tutto in donne, vodka e cocaina».«La vita è una ed è tua, puoi farci ciò che vuoi», ha detto in una lunga intervista l’attore, che attualmente vive in una. In teatro, racconta, «guadagnavo anche due milioni al giorno: ho speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. Scarpe e cravatte che non mettevo mai, mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, avrò bruciato 7 miliardi».Tra le leggende del cinema con cui ha recitato,(«Mi stava proprio sui c…ni», dice di lui),, che ha doppiato ne La febbre del sabato sera. Tra i film più famosi, La classe operaia va in paradiso di Elio Petri, Il marchese del Grillo di Monicelli, Sogno di una notte d’estate di Salvatores, e poi i più recenti Fratelli coltelli di Ponzi, Caterina va in città di Virzì, Il divo di Paolo Sorrentino (nel quale interpretava l’andreottiano Evangelisti) e per la tv, oltre a Ligabue (nel 1977), La dottoressa Giò, che a fine anni ’90 lanciò una giovane Barbara D’Urso.Bucci(«Ha mai provato a ubriacarsi? È bellissimo. E poi cos’è che fa bene?») ma si mostra pentito per il suo modo di gestire la vita privata e la famiglia: alle spalle Bucci ha infatti due matrimoni e tre figli. «Non sono stato un buon padre, lo so, ma la vita è una somma di errori, di gioie e di piaceri. Non mi pento di niente, ho amato, ho riso, ho vissuto, vi pare poco?».