Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’uomo all’inseguimento delle sue grandi ambizioni tra sacrifici, inciampi e dubbi. Lo slancio verso la propria realizzazione personale che confligge con i sentimenti. Si può dire che Damien Chazelle faccia sempre lo stesso film, che si tratti di un aspirante batterista, di un musicista che vuole sfondare in zona Hollywood oppure dell’astronauta che, per primo, mise piede sulla Luna. Con First Man - nelle sale da oggi - il regista trentatreenne americano guarda dunque verso le stelle e chiama nuovamente con sé – dopo il fortunatissimo La La Land – Ryan Gosling, a cui affianca l’ex regina Elisabetta II Claire Foy. Il primo interpreta Neil Armstrong, la seconda sua moglie Janet, impegnati a sopravvivere alla morte della figlia piccola e alle straordinarie difficoltà della missione dell’allunaggio.First Man è un film di fantascienza imponente, che mette mano a una delle grandi avventure epiche dell’umanità combinando la spettacolarità dell’impresa con il travaglio interiore dei suoi protagonisti. Per trovare la verità di Armstrong il regista ha effettuato molte ricerche: «Per afferrare la situazione ho dovuto esplorare la vita di Neil nella propria famiglia. Era una storia che doveva essere imperniata tra la Luna e il lavandino della cucina, l’immensità dello spazio contrapposta ai toni della vita quotidiana».Anche Ryan Gosling, per prepararsi a incarnare l’eroe silenzioso si è immerso nella biografia dell’astronauta, è entrato in contatto con la famiglia e con le difficoltà delle missioni. «Non riesco a immaginare un maggiore dualismo di quello che esiste tra l’intimità e la particolarità della vita personale di Armstrong e la natura infinita dello spazio con il quale si intreccia – aveva detto l’attore canadese - Questi astronauti utilizzavano la conoscenza scientifica dell’epoca, che era pressoché una torcia elettrica, per contrastare i misteri infiniti dell’universo e, al tempo stesso, buttavano l’immondizia e rasavano il prato una volta tornati sulla Terra». E se Damien Chazelle ha nuovamente plasmato un racconto su un essere (molto) umano lanciato verso il suo sogno, la forma della sua storia è piuttosto diversa da quella sanguigna ed energica di Whiplash e gioiosamente colorata di La La Land. Con First Man il regista è come compresso dentro la navicella spaziale del suo eroe, imbrigliato nella sua traiettoria tracciata verso le stelle