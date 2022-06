Sapore di sale: da Elvis ai nuovi Minions, da Thor a Nope, il cinema non va in vacanza

Hanno sofferto l’onda lunga della pandemia e i cambiamenti del mercato. Ma ora, con la fine dell’obbligo di mascherine Ffp2, le sale si preparano a ripartire. Con alcuni film d’impatto pronti a cercare il loro pubblico da qui a settembre, quando tornerà la Mostra del Cinema di Venezia. Mercoledì è in arrivo “Lightyear - La vera storia di Buzz”, spin-off diretto da Angus MacLane e dedicato al ranger spaziale che fa coppia con il cowboy Woody in “Toy Story” mentre, dopo la presentazione a Cannes (coi Måneskin), il 22 sarà il momento di “Elvis”, il biopic che Baz Luhrmann ha dedicato al re del rock’n’ roll Elvis Presley (interpretato da Austin Butler), con Tom Hanks nel ruolo del suo manager. Il 23 giugno si vira sull’horror, con “Black Phone” diretto da Scott Derrickson e con un cattivo, molto cattivo, che ha il volto di Ethan Hawke, e con “Studio 666”, dove alla paura si aggiungono musica e commedia: per registrare il nuovo album, Dave Grohl e gli altri membri dei Foo Fighters (compreso il compianto Taylor Hawkins) si trasferiscono in una casa infestata da presenze maligne. È un thriller, invece, “Gold” di Anthony Hayes (in sala dal 30 giugno), con l’ex idolo delle adolescenti Zac Efron che deve affrontare i pericoli del deserto australiano in nome dell’avidità.



Il 6 luglio “Thor: Love and Thunder”, ennesimo prodotto della Marvel, vedrà il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth bruscamente interrotto nella sua ricerca della pace interiore, mentre il 13 i fratelli Joe e Anthony Russo portano in sala il thriller “The Gray Man” con Ryan Gosling nei panni di un agente Cia che diventa il bersaglio di una caccia all’uomo internazionale. L’11 agosto torna la paura con il maestro dell’horror Jordan Peele: l’acclamato autore di “Get Out” ritrova come protagonista l’attore Daniel Kaluuya che, con altre due persone, si ritrova testimone di una scoperta inquietante in “Nope”.



Scavallato Ferragosto, si attende il ritorno degli spassosi omini gialli creati dalla Illumination Entertainment con “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”. Come si intuisce dal titolo, il film d’animazione – doppiato, di nuovo, da Max Giusti nella versione italiana – esplora il passato di Gru ed è ambientato negli anni 70. Intanto, nelle settimane più calde dell’anno, anche le arene cercano il loro pubblico: a Roma si può scegliere tra molte proposte, come quelle del Cinema in Piazza (Trastevere, Cervelletta e Monte Ciocci), del Caleidoscopio (la programmazione nell’arena della Casa del Cinema, dal 9 giugno al 19 settembre) e la decima edizione di Cinema al Maxxi, sul piazzale davanti al museo (16 giugno-28 luglio).

