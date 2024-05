Filler per sembrare più giovani, il chirurgo delle star di Hollywood rivela chi si è sottoposto al trattamento

di Morgana Sgariglia

Zigomi gonfi e arrotondati come mele mature su visi abituati ad essere più spigolosi. La differenza salta all'occhio soprattutto quando sono gli attori di Hollywood a ricorrere alla chirurgia plastica. L'ultimo sarebbe stato l'attore Ryan Gosling che nel film The Fall Guy, in sala queste settimane, sfoggia un viso più pieno rispetto ai suoi soliti lineamenti lunghi e scarni. I fan sono rimasti sorpresi dal rapido cambiamento e credono che la star si sia sottoposta a filler dermici, procedure non chirurgiche, per sembrare più giovane.

Cosa sono i filler

Il chirurgo plastico delle stelle Gary Motykie ha detto al sito web del Daily Mail che quando le persone trentenni, quarantenni e cinquantenni si mettono a dieta, «il viso non si riprende così bene» e ricorrono ai filler. Si tratta di sostanze chimiche iniettate sul viso per aumentare il volume e attenuare le rughe, aiutando i pazienti ad apparire più giovani.

Contengono un ingrediente naturale chiamato acido ialuronico, che attira l'acqua dalla pelle circostante, riempiendo l'area interessata. Ciò causa il viso gonfio che poi si attenua nel giro di pochi giorni o settimane, mano a mano che il corpo ridistribuisce i liquidi e l'infiammazione diminuisce.

Molte star si nascondono durante questo periodo, ha detto il dottor Motykie, ma alcune possono essere colte sul fatto se escono in pubblico troppo presto.

Il caso Ryan Gosling

Il chirurgo ha riferito che Gosling è la punta dell'iceberg di una sfilza di celebrità maschili che sono ricorse a riempitivi. Questo trend è nato in parte dal fenomeno pericoloso delle star che assumono il farmaco per diabetici, Ozempic, per dimagrire e in parte dalle diete a cui si sottopongono.

«Con le iniezioni si può perdere peso molto rapidamente, ma poi si perde anche volume del viso - spiega il dottore di Los Angeles -. Anche riacquistare peso non riporta indietro il volume».

Tom Cruise tra le star che potrebbero essere ricorse ai filler

Il medico ha indicato altre quattro star che, secondo lui, sono ricorse ai filler: Tom Cruise, Daniel Craig, David Beckham, Zac Efron. Tom Cruise, famoso per i suoi tratti forti e spigolosi, che gli hanno fatto guadagnare il ruolo di "Mission Impossible", nel 2021 è apparso a una partita di basket a San Francisco, in California, con una faccia insolitamente gonfia.

Motykie ha sottolineato che la vicenda è accaduta solo due anni dopo che Tom Cruise si era tonificato in modo straordinario per "Top Gun: Maverick", grazie a una dieta composta da sole 1.200 calorie.

Uno 007 troppo giovane

Daniel Craig, 56 anni, è famoso per i suoi programmi di perdita di peso estremi, che ha seguito per interpretare l'agente dei servizi segreti britannici James Bond nella saga cinematografica.

I servizi di moda di David Beckham

David Beckham, 48 anni, era famoso per la sua mascella spigolosa e gli zigomi affilati ma nel 2023 è apparso alla premiere britannica del film "Beckham" sfoggiando un viso molto più pieno. Motykie ha detto che il suo viso potrebbe essersi dimagrito a causa della perdita di peso per i suoi numerosi servizi di moda, e poi si è rivolto al riempitivo per riacquistare volume.

Zac Efron ricorre ai filler pur essendo ancora giovane

Zac Efron, 36 anni, star di "High School Musical", non è estraneo alle speculazioni sul suo cambiamento di aspetto. Nel 2021 ha improvvisamente mostrato una nuova linea della mascella, che secondo lui era dovuta ad un intervento di chirurgia ricostruttiva a seguito di una brutta caduta che gli aveva «frantumato la mascella». Alla fine del 2023 è apparso anche con una faccia più gonfia.

Il dottor Motykie ha dichiarato che è quasi certo che Efron abbia applicato dei filler sul viso, forse per sostituire il volume perso dalle diete mirate a ridurre il grasso. Ma ha detto anche che è possibile che l'aspetto più gonfio possa essere collegato ad iniezioni di ormoni o testosterone, che si ipotizza l'attore abbia usato. La star ha negato di essere ricorso a correttivi.

