Timi in “Il filo invisibile”: «Due papà per un figlio? La famiglia è già allargata»

Tra commedia romantica, teen movie e manifesto LGBTQ+: “Il filo invisibile”, nuovo film di Marco Simon Puccioni, nei cinema ancora oggi e domani e poi su Netflix dal 4 marzo, attraversa i generi e sfugge alle definizioni. Lo fa raccontando la storia di Paolo e Simone (Filippo Timi e Francesco Scianna), i due papà del sedicenne Leone (Francesco Gheghi), nato grazie a Tilly, una ragazza americana che ha aiutato la coppia a farlo venire al mondo. Tra problemi legali e pratici, crisi della coppia e questioni che infiammano il dibattito come la GPA (Gestazione per altri), “Il filo invisibile” è l’occasione per Timi per raccontare il suo approccio all’amore e alla famiglia.



In questo film ci sono molti elementi della storia del regista: quanto è stato importante immergercisi?

«Mi sono seduto con Marco e gli ho fatto delle domande, dando voce a un pensiero di molti: un bambino cresce bene con due figure paterne o materne? Quello che ho capito è che se avessi scambiato la figura genitoriale della mamma con l’amore dato da quel genitore, tutto avrebbe funzionato lo stesso. Quell’amore è indipendente da ciò che il genitore ha tra le gambe. Appena ho conosciuto Marco e i suoi figli, ho capito che la mia perplessità non aveva più senso, era dettata dall’ignoranza».



Lei come vive l’idea di famiglia?

«Si parla tanto di famiglia tradizionale, ma io non sono nato in una di queste: anche se avevo una mamma e un papà, mia mamma leonessa mi faceva anche da papà, e io sono stato cresciuto anche dalle zie. Viviamo già nell’idea di famiglia allargata, la questione è levare il potere al capofamiglia, che da un lato rassicura, dall’altro non sta più in piedi. Prima funzionava perché tutto il potenziale delle donne era tenuto a bada dal maschio alfa stronzo. Ora che invece la situazione si sta equilibrando, le cose cambiano».



Il film contribuirà anche al dibattito sulle famiglie arcobaleno...

«Bisogna tenere conto delle vite che esistono e dell’evoluzione della società. Se Salvini avesse un figlio omosessuale, avrebbe tutta questa arroganza? Davvero per ideologia si può non amare più il proprio figlio? Questo sì, mi pare contronatura. Ci vuole una presa di posizione da parte di tutti. Non si può star zitti».



Il film parla anche di quanto sia importante prendersi cura delle proprie ferite.

«Si è un grande artista non malgrado la fragilità, ma grazie a essa. Me lo ha insegnato la mia grande famiglia del teatro».

