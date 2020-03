Mikaela, la figlia pornostar di Steven Spielberg, arrestata per violenza domestica

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 17:21

, figlia del celebre regista Steven, continua a far parlare di sé. Dopo l'annuncio, circa due settimane fa, di volersi dedicare al, ieri 29 febbraio Mikaela è stataa Nashville (Tennessee) con l'accusa di violenza domestica. La 23enne vive con il fidanzato che ha più del doppio della sua età.L'arresto è avvenuto sabato mattina, e gli agenti hanno scortato in manette Mikaela Spielberg nel centro di detenzione intorno alle 6.30. La giovane è stata messa in stato di fermo per 12 ore, poi è statadopo aver pagato la cauzione di mille dollari. Nemmeno due settimane fa, la ragazza aveva annunciato di voler entrare nel mondo del, e che la famiglia non aveva intenzione di impedirglielo. Così Mikaela ha iniziato ad autoprodurre video per adulti, ma senza altre persone. Una scelta dettata dal rispetto nei confronti del50enne Chuck Pankow, campione di freccette.Mikaela venne adottata dagli Spielberg appena nata. Da ragazzina fu vittima diper il suo peso e per il cognome. Trascorse quindi l'infanzia e l'adolescenza combattendo una forte ansia e il disturbo bipolare. I video porno, ha confessato Mikaela, l'hanno aiutata a superare questi e altri problemi, come degli abusi sessuali e l'alcolismo.