Ficarra e Picone, "Il primo Natale" debutta col botto. Incassi record: più di 3 milioni in quattro giorni

Debutto col botto per Ficarra e Picone. In vetta alla classifica degli incassi nelle sale cinematografiche italiane del weekend c’è “Il primo Natale”, la commedia sulla nascita di Gesù di Salvo Ficarra e Valentino Picone, registi e protagonisti, che, uscito in 773 sale, registra 3 milioni e 150mila euro in quattro giorni. Perde lo scettro “Frozen 2” il cartoon blockbuster Disney che ottiene 1 milione e 600mila euro di incassi. Al terzo posto “L’Immortale”, di e con Marco D’Amore e con Giuseppe Aiello con 1 milione e 114mila euro. Slitta al quarto posto “Cena con delitto” con Daniel Craig nei panni di un ispettore alla Poirot; quinto in classifica Woody Allen con la commedia “Un giorno di pioggia a New York”. Martedì 17 Dicembre 2019, 20:44

