Venezia 78, Almodovar apre con "Madres" il Festival della rinascita

Hollywood è tornato in scena: finalmente, dopo la latitanza imposta dalla pandemia, il cinema fa sul serio con l'appoggio dei giganti sbanca-botteghino d'oltreoceano. Il lato pop della Mostra internazionale del cinema di Venezia che apre oggi i battenti della 78° edizione, comprende: la coppia da Oscar Ben Affleck-Matt Damon per Ridley Scott (The Last Duel); il super cast di Dune (tratto dall'omonimo bestseller Fanucci) capitanato da Timothee Chalamet e Javier Bardem; Kristen Stewart in versione Lady Diana per Spencer e Maggie Gyllenhaal al debutto alla regia per l'adattamento del romanzo di Elena Ferrante The lost daughter con il Premio Oscar Olivia Colman.



Ad inaugurare quella che dovrebbe essere l'annata della rinascita della settima arte ci pensa Pedro Almodovar con Madres paralelas di cui è protagonista la sua musa Penelope Cruz. Al presidente di giuria il regista della pellicola-evento Parasite, Bong Joon-ho, è stata dedicata in preapertura la serata celebrativaa Stairway to Paradise all'Hotel Danieli alla presenza del direttore del festival, Alberto Barbera.

Green pass, capienza delle sale dimezzata e hub per i tamponi: il Lido è pronto ad accogliere, con la padrona di casa Serena Rossi e il team Armani Beauty e Cotril, il gotha del grande schermo. L'unica serie è Scenes of a marriage con Jessica Chastain e Oscar Isaac per Sky. L'Italia non resta a guardare, con cinque film in concorso, come l'attesissimo È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino per Netflix.

Tanti gli eventi collaterali: da non perdere la presenza di altre due madrine (Madalina Ghenea per il Premio Kineo e Nancy Brilli per il Festival di Castelvolturno) mentre Marina Confalone riceve l'International Starlight Cinema Award all'Hotel Excelsior. E le premiere tutti in Laguna a festeggiare la settima arte al Sina Centurion Palace.

