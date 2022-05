Festival di Cannes 2022, “Le otto montagne” con Borghi e Marinelli vince premio della giuria ex aequo con “Eo” Foto

È la serata più importante del festival di Cannes. E anche l'Italia dice la sua. Il Premio della giuria al 75° festival è stato infatti vinto ex aequo da "Le otto montagne" di Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen, e da "Eo" di Jerzy Skolimowski. La pellicola con Luca Marinelli e Alessandro Borghi è tratta dal romanzo di Paolo Cognetti e girato in Valle d'Aosta, prodotto da Wildside e distribuito da Vision. Nessun riconoscimento andrebbe invece a Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino. La Palma d'oro del 75/o festival di Cannes è stata vinta da “Triangle of sadness” di Ruben Ostlund.

Festival di Cannes 2022, la Palma d'oro va a "Triangle of sadness" di Ruben Ostlund

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 22:05

