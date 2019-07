Il Festival del Cinema di Venezia fa il pieno di star e l'Italia cala il tris

ROMA - «La condizione femminile nelle società del mondo, la ricostruzione minuziosa della storia per riflettere sul presente e il cinema della realtà senza fughe nell'immaginario». Sono le chiavi di lettura per interpretare i film della 76° Mostra del Cinema di Venezia, secondo il direttore artistico Alberto Barbera, senza tralasciare la presenza massiccia di grandi star: una carrellata che vede tra gli ospiti Meryl Streep, Brad Pitt, Robert De Niro, Johnny Depp, Gary Oldman, Scarlett Johansson (e la lista non è finita).



Qualche numero è d'obbligo: 63 i film della Selezione Ufficiale, suddivisi nelle vari sezioni, 2 serie tv prodotte da Sky Studios in anteprima mondiale: ZeroZeroZero di Stefano Sollima, tratta dal romanzo di Saviano, e The New Pope di Paolo Sorrentino con Jude Law e John Malkovich. Cinque i film italiani presenti, tre quelli in Concorso: Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli - «film ambizioso che rilegge il classico di Jack London» dice Barbera - Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone - «che usa il linguaggio del cinema per un testo di De Filippo - La mafia non è più quella di una volta di Maresco. E due Fuori Concorso, Vivere di Francesca Archibugi e Tutto il mio folle amore di Salvatores. Tra i grandi titoli che concorrono per il Leone d'Oro, il più sorprendente è Joker, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro («rarissimo che una major accetti di concorrere», precisa Barbera) con il prequel di Dark Knight, ma anche una riflessione sulle contraddizioni sociali. C'è la fantascienza di Ad Astra con Brad Pitt nei panni di un astronauta, il j'accuse di Roman Polanski sull'affaire Dreyfuss e ancora Soderbergh con The Laundromat «sui Panama papers e le truffe della finanza contemporanea».



Assente al Lido, il film di Scorsese: «Abbiamo accarezzato il sogno ma ancora non è pronto». Infine i Leoni d'oro alla carriera al regista Pedro Almodovar e a Julie Andrews, l'interprete di Mary Poppins. Tra gli eventi speciali il film-concerto di Roger Waters (presente al Lido).

