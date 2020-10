Soul, l'anterpima di Natale Disney-Pixar apre la Festa del Cinema di Roma

Dal 15 al 25 ottobre 2020 la 15/a Festa del Cinema di Roma lancia la scommessa di un nuovo festival internazionale dopo il successo della Mostra di Venezia, ma in un periodo in cui la situazione sanitaria è peggiore. Lo fa con Soul, il nuovo lavoro Disney-Pixar di Pete Docter e Kemp Powers, storia animata di un insegnante di musica che compie un viaggio fuori dal suo corpo. Un film al centro delle polemiche: atteso come uno dei titoli che avrebbero riportato gli spettatori in sala, Soul arriverà al pubblico solo in streaming (a Natale), lasciando gli esercenti con l’amaro in bocca e le casse vuote.

All’Auditorium Parco della Musica, in ogni caso, si celebra la sua anteprima, mentre nel pomeriggio si potrà assistere a un Incontro Ravvicinato on-air con Pete Docter, che riceve anche il Premio alla Carriera della Festa. La sezione dedicata ai ragazzi Alice nella città parte invece, al Cinema Caravaggio, con Stray, opera prima di Elisabeth Lo che traccia un ritratto della società turca attraverso gli occhi di tre cani randagi, e con Io sto bene di Donato Rotunno.

