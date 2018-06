Festa del Cinema, Virzì, Tornatore & Weaver: «Roma si fa bella»

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA «I festival non devono prendere posizione ma, per quanto mi riguarda, devono rispondere a una sola regola: la dittatura della bellezza. Non sono mai stato favorevole alle quote, mi sembrano un modo per mortificare chi ne beneficia». Così Antonio Monda, direttore artistico della, ha spiegato perché la prossima edizione non sottolineerà il tema femminile, come invece ha fatto il Festival di Cannes per dare un segnale forte nell'èra post-Weinstein. In programma dal 18 al 28 ottobre, la prossima Festa manterrà la stessa struttura degli ultimi anni, con quell'identità che il direttore ha rivendicato di averle finalmente dato incontrando i giornalisti alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, alla presenza anche di Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma.Sarà quindi un evento senza competizione, «senza madrine né vallette, caratterizzato dagli Incontri Ravvicinati con grandi personaggi della cultura». Tra questi, già annunciato giorni fa mentre il cineasta stava per arrivare a Bologna per Il Cinema Ritrovato, quello con Martin Scorsese, che tra il 22 e il 23 ottobre riceverà il Premio alla Carriera dalle mani di Paolo Taviani, incontrerà gli studenti de La Sapienza e presenterà il restauro di un film classico italiano. Sempre in controtendenza con la Croisette, che ha messo al bando i selfie e i film delle piattaforme streaming, Monda si dichiara «apertissimo su Netflix. È il futuro dice - Spero anzi di avere in programma qualche loro buon film».Poi annuncia le prime anticipazioni. Notti magiche, il nuovo film di Paolo Virzì su tre aspiranti sceneggiatori alle prese con un delitto nell'estate dei mondiali Italia 90, sarà in cartellone come evento speciale, mentre tra i protagonisti dei già citati Incontri sfileranno, tra gli altri, la star di Alien e Ghostbusters Sigourney Weaver e il regista Giuseppe Tornatore. Due le retrospettive, che saranno dedicate al regista francese Maurice Pialat, Palma d'Oro 1987 per Sotto il sole di Satana, e Peter Sellers, indimenticabile protagonista della Pantera rosa e di Oltre il giardino. Come nelle scorse edizioni la Festa si espanderà anche fuori dall'Auditorium Parco della Musica, arrivando anche nel carcere di Rebibbia, e proporrà una mostra, stavolta dedicata a Marcello Mastroianni e in programma da ottobre a gennaio al Museo dell'Ara Pacis.riproduzione riservata ®