Festival di Cannes, le pagelle di Leggo: promossi Michelle Yeoh e Johnny Depp (la figlia no). Bocciata Brie Larson

A qualche giorno dalla fine del Festival di Cannes 2023, Leggo riprende la tradizione delle pagelle con promossi e bocciati della kermesse cinematografica più invidiata al mondo. Non mancano gli scivoloni, le cadute di stile, gli scandali e le rivelazioni e, anche se questa non è certo tra le edizioni più memorabili, ha di certo regalato momenti di un certo prestigio, nel bene o nel male.

Lily-Rose Depp e The Weeknd in The Idol: «Una favola dark tra pop, sesso e celebrità»

Le 10 domande sul Festival: curiosità, retroscena e vite da star, tutto ciò che non potete non sapere

Michelle Yeoh: voto 10

Il Premio Oscar Michelle Yeoh per Everything, everywhere all at once è la vera conferma del Festival: ha appena ricevuto il riconoscimento Women in Motion Award 2023 come donna dell’anno a Hollywood, ha incantato i talk Kering ideati da Salma Hayek e si è persino scatenata sulla pista da ballo ai party sulla Croisette. What else?

Nathalie Dubois: voto 9,5

L’imprenditrice che da 20 anni ha coccolato le star con le suite DPA: dettano nuove tendenze, svelano i dettagli inediti del red carpet e sono diventate le pioniere per la bellezza e il relax delle celebrity. A Cannes rappresentano quel tocco di glam in più che non guasta mai.

Il tocco di Dior: voto 9

Il quartiere generale della bellezza Dior non è un semplice corner per i make-up artist dei divi, ma un salotto esclusivo per realizzare shooting, organizzare incontri, rigenerare l’energia in un’atmosfera ispirata alla collezione Cruise, tra creazioni d’alta moda e design ispirati alla settima arte.

Il poster: voto 9

L’immagine ufficiale di quest’edizione è dedicata a Catherine Deneuve, uno scatto in bianco e nero iconico de La Chamade, pellicola del 1968 che la ritrae in tutta la sua spensieratezza. Una metafora, insomma, per il film dopo la pandemia.

I fan con le scale: voto 8

Sono un’istituzione imprescindibile: in vari punti strategici della Croisette i fan, sotto il sole o la pioggia, avvistano i vip su scale portate da casa e incatenate agli alberi o ai pali della luce. Restano lì due settimane, come sparti-traffico tra le due corsie.

Il film più papabile per la Palma d'oro: voto 8

Si mormora che il favorito per la vittoria sia The zone of interest di Jonathan Glazer, che rivive l’orrore di Auschwitz senza mai mostrare un fotogramma del campo di concentramento.

Il re di Johnny Depp: voto 7,5

Johnny Depp non ama la parola ritorno perché dice di non essere mai andato via.

Il trio italiano se la cava: voto 7

Marco Bellocchio con Rapito, Nanni Moretti con Il sol dell’avvenire e Alice Rohrwacher con La chimera hanno raccolto buoni consensi.

Il ritorno di Indiana Jones: voto 6,5

Harrison Ford potrebbe appendere al chiodo, a 80 anni, il suo ruolo più iconico, ma di pensione non se ne parla. Ma non sarebbe il caso di finirla qui?

Livello di scandalo di The Idol: voto 5,5

Anche se Sam Levinson di Euphoria firma questa serie (dal 5 giugno su Sky e NOW) che vuole a tutti i costi essere trasgressiva, tra masturbazioni, asfissia erotica e nudità. Tutto già visto, ma Lily-Rose Depp ci teneva a mostrare di essere cresciuta. Contenta lei...

L'assenza di buonsenso della security: voto 4

I metodi bruschi, privi di rispetto e arbitrari dei membri della security del Palais du Festivals si soffermano su dettagli privi di logica, ma poi si lasciano sfuggire uno spettatore che ha registrato con lo smartphone quasi tutto il film Asteroid City di Wes Anderson. Una foto ritrae uno steward sul red carpet litigare con Tom Hanks. Motivo? Sconosciuto.





Le infradito di Jennifer Lawrence: voto 3

Jennifer Lawrence non avrà lasciato il segno come produttrice ma se la ricorderanno tutti per aver indossato le infradito nero sotto un abito rosso da sogno. Sul red carpet, regolato fino a poco tempo fa da un rigidissimo protocollo sui tacchi, ormai vige l’anarchia.

La zuffa per Almodovar: voto 1

L’episodio che ha fatto maggiormente indignare un po’ tutti riguarda una proiezione. Il corto queer western Strange way of life di Pedro Almodovar era previsto in un unico orario, ma pare sia accaduto un episodio di overbooking, come sull’aereo. Sono stati distribuiti più biglietti rispetto ai posti disponibili in sala e così molti, tra cui personalità di spicco dell’industria cinematografica, sono rimasti fuori dalla proiezione (dopo ore di fila sotto la pioggia).

Lo snobismo di Brie Larson: voto 0

Il livello di stardom ha dato alla testa a Brie Larson, nella giuria del festival a soli pochi giorni dal debutto di Fast X. Quando è a favore di telecamera spuntano sorrisi mentre si presta a selfie e autografi. Lontano dai riflettori, ad esempio, si defila totalmente, persino in eventi privati con pochi invitati dove certo non si creerebbe una ressa per una foto con lei. Peccato, ha perso l’occasione di dimostrare umanità e gratitudine rispetto a quello che Hollywood le ha riservato, forse con troppa generosità.

