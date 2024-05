Festival di Cannes, 10 cose che abbiamo imparato (e visto): dal glamour alle sorprese agli attori "timidi" con i giornalisti. Colpa dello sciopero?

di Alessandra De Tommasi

Un po’ come chi decide di sposarsi ai piedi di una rovina del Sud America o su un atollo sperduto, “rompendo le regole” tradizionali, così anche al Festival di Cannes (come succede ormai da 77 anni), si rischia qualche scivolone. Ecco dieci lezioni imparate a nostro rischio e pericolo.

1.Meglio il fai-da-te

Quando il budget lo permetteva, ai partecipanti dell’evento veniva fornita una borsa da lavoro. Ad un certo punto si è trasformata nella it-bag retro più ricercata (non si poteva comprare). Oggi persino una matita deve essere comprata e così aumentano gli spazi dedicati al business mentre fosse dovrebbero crescere le sale per le proiezioni.

2. Il messaggio c’è e si vede

Si dice spesso che lo showbiz è intrattenimento e a molti farebbero comodo che rimanesse così. Invece gli attori più potenti usano la propria piattaforma per aprire dibattiti. Cate Blancett ha sfoggiato un abito con la bandiera palestinese.

3. Scene da un matrimonio

Il concetto di eleganza nelle vicinanze del tapis rouge è fortemente frainteso e i look virano più verso la “spiaggia” che verso un “ricevimento”. Sì, la fiera della vanità anche chi di queste acconciature elaborate e di questi trucchi instagrammabili non ha bisogno perché è lì per lavorare (ad esempio come giornalista) e non per sfilare.

4. Portate una borsetta capiente

Invece di una minuscola pochette ricca di brillantini meglio virare su qualcosa di più utile, soprattutto quando c’è il pranzo del sindaco (tutto lesso: patate, carote, zucchine) e si scarpina in salita o aspetti ore uno chef Michelin o ancora quando di sera tardi ti trovi a vedere un film. È vietato portare cibi in sala ma mentre si fa la fila no quindi è il momento giusto per dare il proprio contributo all'ambiente con una delle punte di diamanti della suite delle celebrità DPA, ossia la bag fatta a mano dall'artista canadese Tracey Metallic.

5. Attenti alla tigre!

In uno degli hotel più chic della Croisette c’è una suite spettacolare nome dedicata a Christian Dior che durante il festival diventa un quartier generale di bellezza.

6. Le mezze verità

Uno degli hobby preferiti degli addetti alla sicura è dare indicazioni sbagliate, un po’ come si faceva da ragazzini. È questo il motivo per cui molta gente ha l’horror vacui negli occhi. Sembra di stare a volte tra Hunger Games e gli Squid Game. In Harry Potter si muovono le scale, nel Palazzo sono gli ascensori che passano per mezzanini e poi scale e poi di nuovo ascensori perché non vanno tutti allo stesso piano e servono due lauree per decifrare le linee guida.

7. Il biglietto nì

Con il biglietto in mano uno pensa di conquistare se non il mondo almeno il posto in sala. Sbagliato. Anche con i biglietti si fanno ore di fila per paura che ci sia l’overbooking come in aereo e che si finisca in un posto dopo non si vede né sente niente.

8. La mensa sotterranea

Nei sottopassaggi del Palazzo del cinema esiste una mensa che dà l’idea del bunker antiatomico dove mangia il personale dell’ospedale in un posto lontano da tutti, con i fucili rigorosamente a portata di mano. Non proprio un posticino stile scampagnata tra amici.

9. Ops, I did it again!

Il padiglione straniero più amato è quello statunitense. L’AmPav perché ospita star (quest’anno i più fortunati hanno incontrato Demi Moore e il suo cagnolino. Siccome è un po’ un intreccio dei vari stati spesso propone di tutto dalla borraccia a giocattoli per adulti e a volte è facile distrarsi e sbagliare cestello.

10. Come gli spartani

Cannes è come Sparta, con la differenza che i neonati non li buttano dalla rupe. Per sopravvivere devi avere pazienza, tacchi bassi, viveri-base, un foglio con penna se si cerca un autografo. Il cellulare sempre in mano e un piccolo investito nei gadget del festival che testimoniano la presenza all’evento più di qualsiasi immagine (anche se questa con la palma divelta dal vaso ci va vicina).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 00:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA