Festa grande alle CineGiornate di Riccione: si parte con la coppia Clooney-Roberts, i Minions e la prima rom-com gay "commerciale"

Una partenza scoppiettante: l’11° edizione di Cinè, le giornate di cinema di Riccione, in scena dal 5 all’8 luglio presenta tutti - ma proprio tutti – i film in arrivo in sala entro la fine del 2022, con qualche chicca sui titoli più attesi del 2023.

Ad aprile le danze ci ha pensato Universal Pictures, una delle distribuzioni di maggior impatto. Suoi – tra gli altri - Jurassic World, Cinquanta sfumature di grigio e 007.

Nei prossimi mesi la ricetta per sbancare il botteghino comprende alcune novità e molti graditi ritorni.

Basti pensare che sfodera la coppia vincente delle commedie romantiche, Julia Roberts e George Clooney, insieme a Bali per Ticket to paradise (il 6 ottobre). Nel genere batticuore, poi, presenta Bros (il 3 novembre), una rom-com gay, la prima nella storia di una grande produzione hollywoodiano (in gergo si chiama major).

Si sogna in grande, insomma, come ne La signora Harris va a Parigi (il 17 novembre), un adattamento cinematografico delizioso con Isabelle Huppert con protagonista una domestica che da Londra raccoglie i risparmi di una vita per volare nella capitale francese per acquistare un abito di Dior.

Impossibile? Forse, ma assolutamente elettrizzante. Si cambia musica con il docu-film su David Bowie già presentato al Festival di Cannes (evento il 26-27-28 settembre) Moonage Daydream.

Violente, anzi violentissime, le emozioni in salsa horror, dal classico Halloween End (il 20 ottobre) alla pellicola di genere Nope (11 agosto) per arrivare all’androide bambina inquietante M3gan (il 13 gennaio 2023).

Il divertimento è formato famiglia con i cartoon-sequel Minions 2 (18 agosto) e Il gatto con gli stivali 2 (il 7 dicembre), per arrivare all’appuntamento di Super Mario Bros. ad aprile prossimo.

Christopher Nolan torna al biopic con la storia dell’inventore della bomba atomica, Oppenheimer (nel 2023).

E si chiude in bellezza a maggio con Fast X, il primo delle due parti in cui il franchise con Vin Diesel torna a sgommare con grande schermo. Ciliegina sulla torta, le riprese a Roma e Torino. What else?

