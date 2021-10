Festa del Cinema di Roma: a Carolina Crescentini, Paola Turci e a Milena Vukotic i Women in Cinema Award

Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, WiCA approda alla Festa del Cinema di Roma con la quarta edizione di Women in Cinema Award, premio che celebra il talento femminile con il Patrocinio del Ministero della Cultura. La cerimonia di premiazione si è svolta al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. WiCA vuole continuare a sottolineare come la libertà di espressione e la parità di genere siano elementi fondamentali di ogni società e anche del mondo dell’audiovisivo.

Quest’anno l’Academy, composta dalle più autorevoli firme del giornalismo femminile italiano, ha assegnato i riconoscimenti all’attrice Carolina Crescentini, alla montatrice Francesca Calvelli e alla sceneggiatrice Valia Santella. Il Premio alla carriera consegnato a Milena Vukotic, Signora del cinema, del teatro e della televisione.

Il Premio per l’impegno sociale va invece a Paola Turci, apprezzata cantante e artista da sempre attenta alle tematiche femminili con particolare riguardo all’idea di bellezza inclusiva, e a Barbara De Angelis, Maggiore medico dell’Esercito italiano in servizio presso il Policlinico Militare Celio, più volte impegnata in missioni operative in Afghanistan, Libia e Iraq. Volto di WiCA Claudia Conte, giovane attrice, presentatrice ed event producer da sempre attiva con progetti di responsabilità sociale e sviluppo sostenibile.

“Le donne scelte dall’Academy sono figure eccezionali che hanno fortemente segnato con intelligenza e maestria ogni occasione che le ha viste protagoniste. Sono esempi speciali per noi tutte, come Zahara Ahamadi, imprenditrice e attivista afgana che consegnerà i premi per il sociale”, ha spiegato Claudia Conte, ideatrice dell’evento con Angela Prudenzi e Cristina Scognamillo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA