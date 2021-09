Fedez doppiatore in “Space Jam: New Legends”: «Come ricompensa volevo un video saluto di LeBron James»

Il campione NBA e icona globale LeBron James vive un'epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-action Space Jam: New Legends. Tra le voci italiane del film c'è Fedez che presta la voce a Wet-Fire, membro della Goon Squad che nella versione originale è interpretato dal cestista statunitense Klay Thompson. «Quando mi hanno chiesto di doppiare Space Jam mi è sembrata una cosa pazzesca», rivela Fedez, al suo debutto come doppiatore. «Sono sempre stato fan del basket e del primo film, ma nel contratto avevo chiesto che non volevo soldi. Volevo solo un video saluto da LeBron James ». Space Jam: New Legends vi aspetta al cinema dal 23 settembre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 17:35

