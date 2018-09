Fausto Brizzi e Claudia Zanella di nuovo insieme dopo la scandalo per amore della figlia Penelope

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Di nuovo insiemee la moglie, l'attrice. Il regista, dopo il polverone sollevato a seguito dei servizi della trasmissione televisiva “Le Iene”, è di nuovo a fianco della sua ex per amore della figlia, la piccola Penelope.Il matrimonio (si sono sposati il 19 luglio 2014) è ormai finito e i due vivono in case separate, ma questo non gli impedisce di trascorrere del tempo insieme, come dimostrano le immagini pubblicate da “Chi”, in compagnia della figlia, nata il 28 febbraio 2016.La Zanella oggi è fidanzata con l’istruttore di pugilato Luigi Cesolini, mentre Brizzi è tornato ad agosto sul set con il suo nuovo film, “Modalità aereo”.