Fast and Furious, il decimo film è a Roma: la premiere mondiale al Colosseo è da sogno

Fast X è il penultimo film della saga Fast and Furious e il cast è davvero spettacolare. Il film uscirà il prossimo 18 maggio in tutte le sale, ma la premiere mondiale si è svolta a Roma, la città in cui i protagonisti sfrecceranno nella pellicola.

Alla premiere - avvenuta venerdì 12 maggio - erano tutti presenti (o quasi) e le stelle di Hollywood hanno rubato la scena, lasciando tutti a bocca aperta. Prima al Colosseo e poi in sala per assistere al lavoro ultimato.

Il cast era quasi al completo (mancava solo Jason Momoa) e Vin Diesel è tornato a casa. L'attore, infatti, negli ultimi mesi ha trascorso molto tempo nella Capitale, proprio per ultimare le riprese del film che si preannuncia un succeso al botteghino.

Le star, da Charlize Theron a John Cena, sfilano sul red carpet e alle loro spalle il vero protagonista, il Colosseo. Era presente anche Meadow Walker, la figlia di Paul Walker, attore e grande amico di Vin Diesel, morto in un tragico incidente in California nel 2013. La giovane Walker è presente in un breve cameo all'interno della pellicola.

Durante la conferenza stampa, svoltasi nel Cinema Barberini, Vin Diesel ha dichiarato: «Quando abbiamo iniziato a girare questo film dal primo giorno, ci ricordavamo l’uno con l’altro e ci ripetevamo che era un miracolo che fossimo sul set per il decimo capitolo. Non sono in grado di isolare un singolo momento in particolare, perché quando vedo il film mi colpisce tutto nella sua interezza. Ogni contributo, ogni persona che ha lavorato sul set o negli studios, ti lascia con un sentimento e un’emozione che sono al di sopra di quello che il un film fa solitamente.»

I fan non vedono l'ora di vedere il nuovo capitolo della saga che si prospetta imprevedibile.