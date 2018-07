Fabio Rovazzi premiato a Maratea "per aver intercettato i gusti delle nuove generazioni"

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sabato 28 luglio, nella serata conclusiva dedicata al, a salire sul palco per ricevere l’ambito riconoscimento è“Per le prove musicali, intrise di ironia, intelligenza - si legge nella motivazione - e modernità di cui è stato artefice.Per aver intercettato i gusti e le esigenze delle nuove generazioni e per il convincente debutto nel mondo della settima arte”Rovazzi, negli ultimi due anni ha conquistato 11 Dischi di Platino con soli 3 singoli. Nel corso della sua brillante carriera ha duettato con grandi cantanti comeQuest'anno, l'ex pupillo di Fedez, ha debuttato anche come attore protagonista del film di Gennaro Nunziante "Il Vegetale" con Luca Zingaretti distribuito da Disney e nella serie TV di Sky Atlantic "The Generi", ideata da Maccio Capatonda.Eccellente debutto per il nuovo brano “Faccio Quello che Voglio” (uscito il 13 luglio) feat Al Bano, Nek e Emma per il quale ha girato un video/cortometraggio (prodotto dalla sua neonata casa di produzione Raw) acclamato da pubblico e critica con la partecipazione tra gli altri di Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Diletta Leotta, Flavio Briatore e Carlo Cracco.