Greggio: «Nel mio festival nessun limite alla commedia, perché la realtà è scomoda»

di Paolo Travisi

Ezio Greggio festeggia 20 anni del MonteCarlo Film Festival de la Comédie, evento dedicato alla commedia, ideato da lui stesso, che nel corso di questi due decenni, ha portato grandi nomi internazionali sul palcoscenico del Principato di Monaco. In questa edizione, dal 24 al 29 aprile, a presiedere la giuria ci sarà Giancarlo Giannini e tra gli ospiti internazionali il regista Costa-Gavras e l’attrice premio Oscar Mira Sorvino, oltre a tanti attori di casa nostra, ma soprattutto tanti film.

Quali saranno i pezzi forti di questa edizione?

«Film che provengono da paesi non tradizionalmente vicini alla commedia, come Canada, Danimarca, Argentina, addirittura dall’Ucraina, mentre in giuria avremo Giancarlo Giannini, che prosegue la tradizione dei grandi nomi, da Monicelli a Kusturica».

Il film ucraino è un messaggio importante?

«È una produzione ucraina del 2022, ma oltre la storia è importante che attori, registi, troupe in un momento così complicato abbiano continuato a combattere anche con il cinema».

Dove sta andando la commedia oggi?

«La commedia non è solo comicità, ma affronti temi, come la fratellanza, la morte, la politica, per questo non può essere politicamente corretta. Non si può essere divertenti dicendo cose corrette, perché la verità è sempre scomoda. Il nostro è un festival dissacrante».



