Marinelli, Germano e i D'Innocenzo in corsa per gli European Film Awards, al via in streaming

Anche per gli European Film Awards 2020 (EFA) quest'anno è streaming. Si terranno infatti, da stasera al 12 dicembre, con una agenda di dirette in remoto - Gli EFA alle Otto - per celebrare nominati e vincitori delle varie categorie. E tutto questo con un programma, visibile sul sito www.europeanfilmawards.eu e su altri network internazionali. Molto forte quest'anno la presenza italiana: per "Martin Eden" di Pietro Marcello è poker, visto che corre in ben quattro categorie: miglior film europeo, regista, attore (Luca Marinelli) e sceneggiatura (Pietro Marcello & Maurizio Braucci). E per l'Italia non finisce qui. Sono andati infatti in nomination: Elio Germano, miglior attore in Volevo Nascondermi, e Fabio & Damiano D'Innocenzo per la sceneggiatura di Favolacce.

Gli "EFA alle Otto" partono stasera con un convegno: 'Dalla sopravvivenza alla rinascita: Costruire il futuro Post-Covid. Ri-strutturare, ri-organizzare e ri-allinerare l'industria cinematografica Europea. Parteciperanno il regista inglese Mark Cousins - EFA Award per l'Innovative Storytelling, per il documentario Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema; la regista polacca, ed ex presidente degli EFA, Agnieszka Holland; Kirsten Niehuus, CEO Film Funding Medienboard Berlin-Brandenburg; e il regista danese Thomas Vinterberg, nominato per Un altro giro. Domani, sempre alle 20, ci saranno Gli EFA Excellence Awards con l'annuncio dei vincitori delle categorie Direzione della Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e Parrucco, Colonna Sonora Originale, Suono e Effetti Visivi. Moderano Wim Wenders & Marion D”ring.

Il 10 dicembre è la volta di EURIMAGES, Cortometraggi & EUFA con l'annuncio dei vincitori delle categorie EURIMAGES Co-Production Award, Cortometraggio Europeo e European University Film Award (EUFA). L'11 dicembre saranno invece rivelati i vincitori delle categorie: Commedia e Animazione. Gran finale sabato con la diretta dal Futurium di Berlino. Sarà attribuito l'EFA Award for Innovative Storytelling, e saranno annunciati i vincitori delle categorie Documentario Europeo, European Discovery, Attrice Europea, Attore Europeo, Sceneggiatore Europeo, Regista Europeo, e Film Europeo. Saranno inoltre annunciate - per la prima volta - le nomination per il LUX European Audience Film Award del Parlamento Europeo e European Film Academy, in collaborazione con la Commissione Europea e Europa Cinemas. A moderare il presentatore TV tedesco Steven G„tjen, presentano invece Marion D”ring, Mike Downey, Agnieszka Holland e Wim Wenders.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA