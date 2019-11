E.T. Extraterrestre torna da Elliott dopo 37 anni: la loro amicizia commuove ancora - Video

Venerdì 29 Novembre 2019, 18:03

Ogginon avrebbe a disposizione solo ilper contattare la sua casa. Sono trascorsi 37 anni da quando il capolavoro diè stato girato e le innovazioni tecnologiche hanno cambiato lo stile di vita e il modo di comunicare. La storia dell'amicizia tra l'alieno e ilperò è senza tempo ed è rimasta nel cuore di tutti. Unorealizzato in occasione delleracconta il ritorno die il suoormai uomo adulto e capofamiglia.Lasarà trasmessa in versione ridotta su tutti i canali della piattaforma, mentre la versione integrale di quattro minuti dal titolo "A Holiday Reunion" ha riempito le pagine social.Nel filmato l'alieno torna dallo Spazio pere per fare visita al suo grande amico. Molte cose però sono cambiate dall'ultima volta che si sono visti: Elliott, interpretato dall'attore originale del filmha una famiglia tutta sua, usa Internet e può scegliere cosa guardare alla televisione.arriva all'improvviso spaventando i bambini, ma poi viene accolto come parte della famiglia, perché un'amicizia autentica non subisce lo scorrere del tempo. E a Natale quello che più conta è stare insieme, giocare a palle di neve o semplicemente restare seduti sul divano a guardare i propri film preferiti. L'ospite però è atterrato solo per un breve periodo, il suo posto non è con Elliott ed è arrivato il momento di tornare a casa. Un viaggio straordinario ed emozionante che non può fare a meno della scena delle biciclette in volo con la luna sullo sfondo. Guardare il filmato tocca il cuore, come fannoE.T. mancava un po' a tutti.