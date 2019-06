Estate da Paura: la carica dei film dell’orrore, da Annabelle bambola malefica al secondo capitolo di IT

Estate, tempo di horror. Polaroid e La bambola assassina sono già nelle nostre sale, ma sono tanti i film “di paura”, così amati dai teenager e dal pubblico in modalità vacanziera, che stanno per riversarsi nei cinema italiani. Il primo ad arrivare in ordine di tempo, il 3 luglio, è Annabelle 3, terzo capitolo della serie dedicata alla bambola malefica.



Stavolta i Warren, i demonologi interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, lasciano la scena alla figlia Judy, 10 anni e un istinto innato per il dialogo con gli spiriti maligni. Lasciata in casa con la baby sitter e una sua amica, Judy è costretta ad affrontare l’orrore scatenato dalla presenza di Annabelle in un racconto che mescola – piuttosto goffamente, purtroppo – molte creature horror e finisce per indebolire anche l’effetto spavento.



Il 25 luglio sarà il turno di Midsommar - Il villaggio dei dannati (nella foto) firmato da Ari Aster, atteso con curiosità dopo il clamoroso esordio con Hereditary l’anno scorso. Qui al centro di tutto c’è una coppia – Florence Pugh e Jack Reynor – in cerca di relax e spensieratezza in un villaggio remoto svedese dove sono ospiti di un amico. Lì, però, è in corso la tradizionale – e inquietante - festa di mezza estate. Lo stesso giorno arriva al cinema il sequel The Boy 2 di William Brent Bell, in cui a portare il terrore è, di nuovo, una bambola.



Proprio nel pieno delle vacanze, intorno a Ferragosto, tre film provano a portare qualche brivido: l’italiano The Nest – Il nido, su un ragazzo in sedia a rotelle isolato con la madre in una villa tra i boschi, il claustrofobico Crawl – Intrappolati di Alexandre Aja, in cui una ragazza, durante un uragano, deve difendersi dagli alligatori che la assediano e Isabelle - L’ultima evocazione di Robert Heydon, in cui il maligno si nasconde nei vicini di casa. Tornando in Italia, il 22 agosto arriverà l’atteso ritorno all’horror di Pupi Avati con Il signor diavolo.



Il Club dei Perdenti di IT tornerà protagonista al cinema il 5 settembre nell’attesissimo IT: Capitolo 2 di Andy Muschietti, in cui i ragazzi alle prese con le loro peggiori paure nati dalla penna di Stephen King si ritroveranno nel paese di Derry da adulti, 27 anni dopo gli eventi del primo film. Quei bambini, da grandi, hanno le fattezze di Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Skarsgard. Infine, anche se l’estate sarà finita da un pezzo, vale la pena citare Doctor Sleep tratto dal sequel di Shining firmato da Stephen King e interpretato da Ewan McGregor, in arrivo l’8 novembre.

