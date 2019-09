ESCLUSIVO Federico Palmieri, il ricordo del regista Calvagna: «Era un ragazzo sensibile. Non si può morire così»

Venerdì 6 Settembre 2019, 19:57

«Sono sconcertato da ciò che è successo a Federico. In questi casi a volte non sai come reagire: sarebbe bello che quando qualcuno ha questo tipo di problemi riesca a parlare con qualcuno, e soprattutto che qualcuno lo ascolti». È ancora scosso, attore e regista, che conosceva bene, l’attore morto a Roma a 41 anni, trovato impiccato nella sua casa in zona Piazza Bologna.«Non ci sentivamo da un po’ di tempo, ma abbiamo lavorato insieme a cinema e a teatro - racconta Calvagna a Leggo - era un ragazzo molto sensibile, e nel nostro mondo fatto di gente arida a restare colpito è spesso chi ha maggiore sensibilità anche dal punto di vista degli affetti». «A volte può succedere che i rapporti implodano, capitano a tutti dei momenti di depressione: scatta un meccanismo che è difficile da fermare e si rischia di arrivare ad un totale blackout. Se di queste cose si parlasse di più, anche tra colleghi, forse si eviterebbero casi come quello di Federico», continua il regista, il cui nuovo lavoro Baby Gang è uscito da poco al cinema.Calvagna aveva conosciuto Palmieri molti anni fa, prima dell’inizio della sua carriera di attore: «Lavorava in un negozio di abbigliamento in corso Francia di cui ero cliente, lui faceva il commesso: l’ho ritrovato qualche anno dopo, nel 2012, quando abbiamo recitato insieme nel film In nomine Satan, di cui ero autore ma la cui regia fu curata da Emanuele Cerman. Aveva un carattere introverso ma era anche simpatico, sapeva aprirsi».«Nel 2013 abbiamo lavorato insieme sia a cinema che a teatro: al cinema in Multiplex, nel quale era il coprotagonista. Scelsi il suo volto per il poster del film: non era un nome di richiamo, ma optai per lui perché era bravo e aveva un viso molto particolare. Ricordo che fu molto contento per la mia scelta, fuori dal cinema Adriano troneggiava quel poster con la sua faccia come per i lavori delle grandi major», racconta ancora Stefano.«A teatro invece nello stesso anno abbiamo lavorato in Luna elettrica, di cui ho curato la regia: è stata un’esperienza in cui mi ha dato tanto, avevamo un contatto diretto tutti i giorni - ricorda Calvagna - Quando recitava era molto naturale, aveva una spontaneità pura, e poi aveva un viso interessante, unico nel suo genere: nel cinema francese o americano avrebbe avuto molto successo».Palmieri era balbuziente e aveva fondato il ’Teatro dei balbuzienti’, un’associazione che aiuta con la recitazione chi soffre di questo disturbo: «Lui la balbuzie la esorcizzava recitando, la usava come mezzo per ricercare il personaggio che doveva interpretare». «A 41 anni - conclude Calvagna - non puoi pensare di morire così: pensi sempre che se avessi saputo il suo stato d’animo, avresti potuto fare qualcosa in più, come un rammarico postumo».