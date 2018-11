Rome Independent film festival: Enzo De Camillis e le periferie abbandonate dalla politica

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, con il suo nuovo documentario "", racconta l'. Tre anni fa, il suo lungometraggio "Un intellettuale in Borgata" con Leo Gullotta ha viaggiato in lungo e in largo per i festival nazionali e internazionali, con significativi successi, come il premio Internazionale del Festival Omovis a Napoli e il premio Internazionale Libero Bizzarri, per poi approdare in città come Stoccolma nel 2015, Sofia, Lisbona nel 2016 fino a Buoenos Aires 2017 e Santa Fe 2018.LEGGI ANCHE"Le Periferie di Roma e il movimento democratico", selezionato al Festival RIFF, sarà proiettato il 19 novembre alle ore 21:30 al Nuovo Cinema Aquila. Presenta il documentario il critico cinematografico Steve Della Casa. «Inizio il mio racconto filmico con il primo bombardamento di Roma del 19 luglio del 1943 durante la seconda guerra mondiale, ad opera dei bombardieri americani, forze aeree alleate del Mediterraneo, guidati dal generale James Doolittle - spiega il regista - Il bombardamento fu eseguito la mattina con trecento bombardieri pesanti, quadrimotori Boeing B-17 e Consolidated B-24, seguiti nel pomeriggio da altri duecento bombardieri medi. L'attacco incontrò una debole resistenza; la città di Roma subì pesanti danni materiali e le perdite umane furono numerose. Il bombardamento di Roma suscitò grande scalpore ed ebbe importanti conseguenze militari e politiche, favorendo l'ulteriore indebolimento del regime fascista e accelerando la caduta di Benito Mussolini».«San Lorenzo fu il quartiere più colpito dal bombardamento degli alleati mai effettuato su Roma - continua De Camillis - insieme ad altri quartieri come Tiburtino, Prenestino, Casilino, Labicano, Tuscolano e al Nomentano. Quattromila bombe (circa 1.260 tonnellate) sganciate sulla città provocarono circa 3.000 morti e 11.000 feriti, di cui 1.500 morti e 4.000 feriti nel solo quartiere di San Lorenzo. Al termine del bombardamento papa Pio XII si recò a visitare le zone colpite, benedicendo le vittime sul Piazzale del Verano. E' da questo periodo storico che inizia il mio documentario con una Roma disrtrutta dalle macerie e una popolazione disperata, affranta e stanca della guerra. Ma con una voglia di crescere di ricostruire una città e un futuro grazie a una volontà di uomini politici e di una popolazione coraggiosa e forte nel ricostruire un futuro».Per il regista il tema centrale del film è «L'abbandono della politica e dell'uomo politico dalle periferie», uno spaccato della trasformazione dal dopoguerra a oggi tratto dal libro di Roberto Morassut "Le borgate e il dopoguerra", arricchito con immagini di archivio dell'Aamod grazie al suo Presidente Vincenzo Vita e con le testimonianze di personaggi politici che hanno vissuto nelle amministrazioni romane come l'ex sindaco Francesco Rutelli, lo stesso Roberto Morassut, per arrivare a Franca d'Alessandro Prisco (ex assessore), Marisa Rodano (ex parlamentare) e Antonello Falomi (ex assessore). Uomini e donne di sinistra che hanno governato Roma e che oggi sottolineano la mancanza della politica nelle periferie.