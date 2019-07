Elle Fanning all'anteprima di Teen Spirit: «La cosa più coraggiosa? Cantare di fronte a tutti». L'intervista esclusiva di Leggo

Stranger things, Dyer e Heaton idoli teen di Netflix al Giffoni Film Festival

Martedì 23 Luglio 2019, 08:39

Eterea eppure vulnerabile:è scoppiata in lacrime davanti all’affetto dei piccoli giurati del Festival per ragazzi diche ha incontrato ieri alla prima italiana di, film in arrivo nelle sale il 29 agosto dove interpreta Violet, teen disposta a tutto per sfondare come cantante.«Certo, ho iniziato a recitare a due anni e nel corso della carriera ho subito vari rifiuti che mi hanno buttata giù soprattutto quando volevo la parte a tutti i costi. Mi hanno fatto sentire sbagliata e inadatta».«Francis Ford Coppola mi ha insegnato a fare un’ottima pasta quando mi ha invitato a casa sua con famiglia e amici. Scherzi a parte, non riesco a distinguere i diversi consigli. Di solito imparo guardando».«Imparo e ripeto le battute nella vasca da bagno, il primo di una serie di rituali che metto in atto prima di entrare in scena».«Non sono un’esperta in materia ma mi si spezza il cuore e sono vicina a chi vive queste situazioni drammatiche».«Cantare: è come mettersi a nudo di fronte a migliaia di persone. Cosa c’è di più terrificante?».