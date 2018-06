Elite Collective e D.O. Production insieme nel talent management

A pochi mesi dal lancio, Elite Collective - la divisione di Elite Milano focalizzata nella gestione dell’immagine di celebrities e influencer guidata da Stefania Castaldi - arricchisce la rosa dei talenti rappresentati, grazie a un accordo di esclusività nel settore cinema stretto con D.O. Consulting & Production, la casa di produzione del talent manager Daniele Orazi. Barbora Bobulova, Giacomo Giannotti, Daniele Liotti, Luca Marinelli, Alessandro Piavani, Elena Radonicich, Lorenzo Richelmy e Michele Riondino sono i talent della scuderia di D.O. Production che si aggiungono così alla squadra di Elite Collective già formata da Chiara Baschetti, Kevin Prince Boateng, Gabrielle Caunesil, Fiammetta Cicogna, Antonio Folletto, Anaïs Gallagher, Jack Guinness, Lea T, Daisy Lowe, Matilda Lutz, Eleonora Gaggero, Giancarlo Morelli, Marica Pellegrinelli, Priestess, Eva Riccobono, Melissa Satta e Elisa Sednaoui.



Un ventaglio di talenti, quelli ora rappresentati da Elite Collective grazie alla sinergia con D.O. Consulting & Production, che spazia a 360 gradi dai più affermati e promettenti artisti del panorama cinematografico e televisivo italiano ai campioni dello sport, dagli chef stellati agli influencers e che rafforza ulteriormente la neonata divisione entrata a far parte del network internazionale Elite World.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..