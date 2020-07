Edoardo Pesce d'oro: «Io, trasformista in fuga dal circo mediatico»

«Quando devo interpretare un ruolo sono come materiale da plasmare. Accetto qualsiasi trasformazione finalizzata alla costruzione del personaggio». Aveva da poco incarnato, coraggiosamente, quel monumento nazionale che è Alberto Sordi, aggiustandosi i lineamenti e la corporatura col trucco e la perdita di peso. Prima aveva creato un personaggio di grande potenza in cui era difficilissimo riconoscerlo, ovvero Simoncino in Dogman, e ne Il colpo del cane di Fulvio Risuleo aveva cambiato capigliatura e connotati addirittura più volte nel corso della storia. L'ultimo trasformismo di Edoardo Pesce è quello che ha realizzato per La regola d'oro di Alessandro Lunardelli, mostrato in anteprima al Taormina Film Festival (conclusosi domenica scorsa) e in uscita prossimamente nelle sale.

Chi è Massimo, il suo personaggio nel film di Lunardelli?

«È un autore televisivo che ha perso il suo appuntamento con la scrittura: voleva fare il romanziere ma non ci è riuscito e ha ripiegato sulla tv. Si confronta con Ettore (Simone Liberati), soldato appena tornato dalla Siria, dove è stato sequestrato, e nella sua storia vede l'occasione di scrivere un instant book».

Cosa la ha convinto ad accettare il ruolo?

«Ho trovato bellissima la sceneggiatura, che parte da una situazione intima ma arriva fino all'epicità, e mi era piaciuto molto il film precedente di Lunardelli, Il mondo fino in fondo. Quando mi sono rivisto nel film, con occhi da spettatore, sono stato contento: mi sembra di essere riuscito a far trasparire la fragilità e l'onestà del personaggio».

La regola d'oro parla anche del circo mediatico, ne è attratto o spaventato?

«Sono un tipo molto defilato, mi espongo poco. Non vedo perché dovrei proporre la mia persona, perché qualcuno dovrebbe interessarsi alla mia vita fuori dal set. Non mi interessa e non ho velleità di apparire».

Come è andata durante il lockdown?

«Sono stato a casa e stavo bene, non è stato un grande trauma».

A casa a Roma?

Sì, ho un bellissimo rapporto con la mia città. Mio nonno faceva l'autista Ncc e conosco bene tutte le strade. Facendo un lavoro con orari flessibili ho la possibilità di godermi Roma, di fermarmi a gustare un tramonto a Caracalla, di nutrirmi di visioni uniche».

Cosa c'è in arrivo, dopo la sospensione forzata?

«Devono uscire Gli indifferenti di Leonardo Guerra Seragnoli e The Land of Dreams di Nicola Abbatangelo e sto per girare La stanza, un thriller-fantasy-horror di Stefano Lodovichi in cui reciterò con Guido Caprino e Camilla Filippi».



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA