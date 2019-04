Ecco Avengers: la fine del gioco è una festa dell'universo Marvel

In un solo film, molti film. Una messe di generi, ambientazioni e toni diversi per consegnare una degna summa alla striscia di cinecomic Marvel lunga 22 film. La spasmodica attesa dei fan si conclude oggi, dunque, con l'uscita di Avengers: Endgame di Anthony e Joe Russo, culmine di un'isteria di prevendite, maratone ed eventi dopo i ricchi incassi di Avengers: Infinity War nel 2018. Iron Man, Captain America, Thor, Vedova Nera, Hulk, ma anche Antman, il procione Rocket, Captain Marvel e gli altri si ritrovano da sconfitti. Metà delle creature viventi sono state sterminate da Thanos e loro devono sopportare il pesante fardello di tante perdite, anche tra i più cari affetti. Soprattutto, questi eroi così diversi devono decidere come affrontare il futuro.



Rivelare troppi dettagli sarebbe un affronto per gli appassionati dell'Universo Cinematografico Marvel, avviato nel 2008 con Iron Man, ma di certo si può dire che in questo capitolo (non troppo) conclusivo i nostri eroi trovano nuove interessanti identità per gestire il lutto e il futuro.



In uno spettro che va dal nichilismo alla fiducia, dalla rabbia al ripiegamento nella vita familiare, mostrano trasformazioni psicologiche, ma anche fisiche, a volte sorprendenti. Si muovono tra dolore e leggerezza, tra epica e ironia, in un cinecomic dall'insolita carica emotiva per recuperare, insieme, ciò che è stato perduto. Con Avengers: Endgame si rivelano nuovi aspetti degli eroi, dove ognuno è reso ancor più unico nella sua individualità dall'interazione con le diversità degli altri. Questo attesissimo capitolo riesce così a funzionare come emozionante celebrazione di quel complesso universo acchiappa-incassi tenendo insieme - con armonia, tensione drammatica e spettacolarità - tutte le sue più diverse declinazioni. Ultimo aggiornamento: 10:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA