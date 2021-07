E' sempre il tempo di Sophie Marceau. La diva più amata del cinema francese si rimette in gioco, a Cannes, con un film scomodo: E' andato tutto bene

CANNES – Il dilemma di una scelta dolorosa che obbliga a esplorare i confini tra la vita e la morte, ma anche tra l'amore incondizionato e l'odio covato per un padre difficile. Inseguita a lungo da François Ozon, Sophie Marceau ha finalmente accettato di accogliere una sua proposta muovendosi in questi territori grazie al ruolo di protagonista di Tout s'est bien passé (È andato tutto bene, NdR), che il regista ha presentato ieri in concorso a Cannes insieme ai suoi attori André Dussollier (il padre) e Géraldine Pailhas (la sorella).

Esplosa a 14 anni grazie al film cult degli anni '80 Il tempo delle mele, Marceau oggi di anni ne ha 54, ha firmato quasi 50 film da attrice e tre da regista. Ora si è tuffata nel racconto di questa vicenda ispirata alla storia vera della scrittrice Emmanuèle Bernheim, cui l'anziano padre chiese di aiutarlo a morire dopo essere stato colpito da un ictus molto invalidante.

"Emmanuèle (scomparsa per un cancro nel 2017, NdR) non era molto conosciuta dal grande pubblico... per fortuna, altrimenti non so se sarei stata capace di mettermi nei suoi panni. Provavo inquietudine all'idea di interpretarla soprattutto rispetto ai suoi cari, non volevo deluderli. So che la sua storia particolare è anche una storia universale, ma per me era importante che chi le voleva bene si ritrovasse almeno un po' in questo film".

Per avventurarsi nella storia difficile di Emmanuèle, un percorso emotivo e morale che va oltre la sola questione politica del suicidio assistito, Sophie Marceau ha avuto come riferimenti il libro Everything Went Well, della stessa Bernheim, e quello scritto dal marito di lei, Serge Toubiana: "Mi ha aiutato molto leggere le parole di quest'uomo innamorato che parla della moglie. Ho capito che Emmanuèle amava la vita. Non le piaceva l'idea della morte scelta dal padre, ma si è comunque impegnata a organizzarla. Emmanuèle si muove nella sofferenza ma sposta l'equilibrio dall'altra parte. In fondo questo film parla di amore".

"Non volevo fare un film a tesi – conferma Ozon – mi interessava di più l'intimità del rapporto tra padre e figlia, raccontare quanto fosse difficile per loro attraversare questa prova. C'è un uomo che sceglie di porre fine alla sua vita e né lo Stato né il sistema sanitario se ne fanno carico, devono farlo i figli, anche andando contro la legge. Personalmente non sono né pro né contro, ma mi pongo delle domande".

