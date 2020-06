'È per il tuo bene', figlie e padri in commedia : dal 2 luglio su Prime Video

"I rapper sono spesso accusati di essere poco intelligenti, ma per me sono gli unici portatori del disagio della generazione dei millennial. Raccontano il malessere, che noi non riusciamo a raccogliere, di essere nati nel vuoto cosmico. Noi quarantenni, invece, avevamo almeno qualche straccetto cui aggrapparci". Ormai abbandonata la carriera di attore per firmare regie e sceneggiature, Rolando Ravello ha appena sfornato (scrivendola con Fabio Bonifacci) una commedia in cui la musica trap è tra i fulcri del conflitto generazionale.Remake di unspagnolo,sarà disponibile dal 2 luglio in esclusiva su Prime Video mettendo in scena tre famiglie. Ci sono le coppie composte da Marco Giallini e Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston e Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme e Valentina Lodovini, e poi anche i ragazzi: Matilde Gioli, Alice Ferri, Eleonora Trezza, Lorena Cesarini e il rapper Biondo (Simone Baldasseron), che con i suoi testi tosti sconvolge i genitori della sua ragazza.Con "l'intento di raccontare tre prototipi di famiglie italiane", Ravello ha messo tre cognati alla prova del primo – ovviamente traumatico – fidanzamento delle rispettive figlie: una si sceglie, appunto, lo "spaventoso" rapper; una, a un passo dal matrimonio col praticante di papà, svela il suo amore per una ragazza mentre la terza si è innamorata di un uomo molto più grande. "In una società che cambia, i rapporti sentimentali, i ruoli e i generi diventano molto più fluidi, ma per la generazione dei genitori tutto ciò non è affatto scontato", ha spiegato Matilde Gioli, ed È per il tuo bene lo racconta forte e chiaro, senza troppe sfumature, mettendo i tre papà rabbiosi - ma soprattutto terrorizzati - sul piede di guerra, decisi ad allearsi pur di far sparire i terribili fidanzati. "Non sono padre – dice Salemme – ma credo che la difficoltà maggiore per gli uomini sia la paura di perdere il ruolo in famiglia. Questi tre uomini sentono messa in discussione soprattutto la propria potenza".