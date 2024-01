È morta a 90 anni Sandra Milo, la star ironica e anticonformista

di Totò Rizzo

Era la diva che avevamo sempre sognato, Sandra Milo, solo che stavolta era italiana, non più straniera: bionda, morbida, burrosa. Sexy e ingenua, allusiva e svampita, carnale ed eterea. Vittima, forse, della sua stessa icona, di quella vita dolce nelle notti brave e amara tra le mura di casa, paparazzi e mariti maneschi, amori impossibili ma buoni per scandali da copertina. Eppure, padrona della propria vita, spesso spericolata. Morta ieri, a due mesi dai 91 anni, camera ardente oggi in Campidoglio, funerali domani nella Chiesa degli Artisti. Cresciuta poverissima, tra la morte e la fame della guerra, il sogno della mannequin, la fuga a Milano. E il cinema che la fagocita a Roma, fior d’autori (Rossellini, Pietrangeli, Zampa, Risi, Salce, Avati fino a Salvatores e Muccino) ma su tutti il “suo” Federico, Fellini, di cui diventa musa e amante con Giulietta (Masina) che s’adontava più del primo che del secondo ruolo della rivale. Un amore lungo 17 anni ma, nel cuore, in eterno.

Coi mariti (quattro) finisce sempre a botte: col marchese Cesare Rodighiero (lei ha 15 anni) dura 21 giorni e lei ha un aborto; col produttore Moris Ergas ha la prima figlia, Deborah, ma lui gliela toglie e lei, per riprendersela, attraversa un deserto e 41 aule di giustizia; non meno burrascosa la relazione con Ottavio De Lollis, medico, da cui ha Ciro e Azzurra; infine il sedicente eroe castrista Jorge Ordoñez, una brutta soap ad uso rotocalco.

Il resto è una terza età che vive sporadicamente sui set di film, fiction e perfino reality (“L’isola dei famosi”), con divertite sortite in palcoscenico ma si nutre soprattutto di memorie, riafferma quell’icona che – dal lungo di lamè bianco che, trentenne, la fascia come una sirena a “Studio Uno” al tacco a spillo su cui caracolla da turista novantenne in “Quelle brave ragazze” – fa di Sandrocchia, morta ieri, un’immortale.

Martedì 30 Gennaio 2024

