Dumbo torna a volare. Tim Burton: «Quell'elefantino sono io. Puro e incompreso come gli artisti»

Ultimo aggiornamento: 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Calzini colorati, camicia blu elettrico e occhialoni da sole scuri. Ecco Tim Burton a Roma, per presentare Dumbo, remake del capolavoro Disney del 1941 ma anche per ricevere, stasera, il David di Donatello alla carriera dalle mani di Roberto Benigni. Il regista americano, apprezzato autore di film dalla creatività strabordante, da Ed Wood a Edward Mani di Forbice, non nasconde l'entusiasmo per la serata (in diretta su Rai1) «perché non ricevo molti premi e in Italia mi sento sempre a casa. Sono grato al vostro cinema. Figure come Fellini, Bava, Dario Argento e i film su Ercole sono stati fonte d'ispirazione e in parte il motivo per cui faccio cinema».Tornando a Dumbo (dal 28 marzo al cinema), il regista ha scelto di farne un remake in live action, con attori in carne e ossa e pochi effetti digitali, impiegati in gran parte per creare l'elefantino dalle grandi orecchie in grado di volare. «Fare un film è come una specie di famiglia, per questo è stato importante ritrovare sul set attori come Michael Keaton (con cui fece Batman nel 1989) che non vedevo da 20 anni e Danny De Vito, persone che conosco da tempo. In fondo l'arte imita la vita». Il Dumbo di Tim Burton, s'ispira al classico di Walt Disney, ma con innesti diversi dall'originale, tra cui il finale (che non riveleremo). La solidarietà degli artisti circensi che protegge la diversità di Dumbo, è uno dei temi portanti del film, anche se ammette il regista «non ho mai amato il circo, i clown mi facevano terrore e mi sento a disagio nel vedere animali che fanno delle performance. Allo zoo invece i bambini possono imparare qualcosa e può servire agli animali che sono in via di estinzione».Di Dumbo restano quei grandi occhioni azzurri «perché è un personaggio che non parla e le emozioni dovevano essere espresse in modo diverso, ho cercato un modo puro in un mondo caotico. Per farlo ho usato gli occhi». Anche perché - sottolinea Burton - «Dumbo è il personaggio che mi è più affine, il simbolo della figura dell'artista che fa fatica a essere accettato».Disney, nei suoi decenni di storia, è sempre stato sinonimo di famiglia. Inteso come pubblico di riferimento. Così anche nella versione di Burton. «Ci sono un senso di assenza e di disorientamento comuni ai personaggi umani e Dumbo. I due bambini che hanno perso la mamma, il padre, interpretato da Colin Farrell che ha perso il braccio. È stato un modo di esplorare la famiglia nelle sue diverse forme». Nel cast anche Eva Green e i giovanissimi Nico Parker e Finley Hobbins, che qui prendono il posto che nel cartoon originale era del topolino Timoteo. Su tutti resta la bellezza di Dumbo, che nella sua diversità, «usa la sua debolezza per fare qualcosa di bello».riproduzione riservata ®