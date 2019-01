Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LOLNEWS.IT - Conosciamo tutti la storia di, l’elefantino volante dotato di grandissime orecchie in grado di fargli spiccare il volo, giusto? Sappiate che è esistito davvero, il suo nome era Jumbo e la sua storia altrettanto degna di un film. Il cartone Disney ha fatto disperare i bambini di tutte le età quando il piccolo viene strappato alla madre, ma anche la morte di Jumbo ha commosso il mondo intero nel 1885 in seguito ad una misteriosa quanto fatale collisione con una locomotiva. Jumbo nacque in Abissinia nel 1861 ed era semplicemente l’elefante più grande mai visto: per questo motivo fu catturato ancora giovane e subito portato allo Zoo di Parigi e poi a quello di Londra dove divenne una delle attrazioni principali. Morì a soli 24 anni, le sue ossa sono esposte al Museo americano di Storia Naturale e per la sua incredibile stazza ispirò, oltre a Dumbo, anche il Boeing 747. Foto@Kikapress/Getty