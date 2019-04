Lorenzo Richelmy: «Io scrittore nella DolceRoma»

ROMA Sul suo profilo Instagram si definisce passive aggressive globetrotter, cioè giramondo passivo-aggressivo, e questa etichetta Lorenzo Richelmy (Marco Polo, Una questione privata) la rivendica con forza quando chiede ai suoi coetanei di manifestare una rabbia generazionale. Lo spunto è il film Dolceroma di Fabio Resinaro in sala da domani in cui interpreta uno scrittore che lavora in obitorio e trova la sua grande occasione quando uno spregiudicato produttore cinematografico (Luca Barbareschi) decide di portare sullo schermo il suo romanzo. Da lì inizia un'avventura immersa nell'ambiguità della Capitale e di un mondo del cinema intossicato da vizi, trame e manipolazioni.

Il suo personaggio è l'emblema di un disagio generazionale. Appartiene anche a lei quella rabbia?

«Io non sono incazzato perché sono fortunato a fare il mio lavoro e non ho motivo di lamentarmi, ma mi dispiace vedere i miei coetanei spendersi tanto senza ottenere risultati: è la prima generazione che sta peggio di quella precedente. Se questa difficoltà non si traduce in rabbia, se non c'è voglia di riguadagnarsi il diritto a una vita felice è drammatico».

Il film dipinge una città e un ambiente vischiosi

«Il cinema è molto romano e Roma è sempre stata teatro di movimenti di potere. Il dolce di Roma può sembrare una cosa delicata, ma in realtà è pesante e appiccicosa».

Sembra affezionato ai film spericolati...

«Sono tornato in Italia per fare cose che secondo me possono far bene al nostro cinema. Credo che Ride e Dolceroma permettano al pubblico di abituarsi a una narrazione diversa. Spero che il filone continui e di esserne un po' il portabandiera».

Sarà in una grossa serie tv Usa.

«Sono nel pilota di Triangle, della ABC. Sono l'unico italiano del cast e interpreto un pirata australiano. L'Italia non ha tanti rappresentanti nel cinema internazionale ed è un peccato, perché la nuova generazione di attori ha tutte le carte in regola per sfondare a Hollywood».