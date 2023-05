Dino Pedriali, il docufilm sulla vita del "Caravaggio" della fotografia tra Pasolini e Andy Warhol

Dino's Dark Room, la storia del fotografo Dino Pedriali in un docufilm di Corrado Rizza. A spiengarne la genesi è lo stesso regista, che spiega di essere rimasto affascinato da alcuni scatti del fotografo a Pier Paolo Pasolini pochi giorni prima della morte, nel 1975. «Immediatamente - spiega Rizza - ho cercato in rete altre informazioni su di lui. Conoscevo gia’ alcune di quelle immagini, ma non sapevo che Dino Pedriali avesse fotografato anche personaggi come: Man Ray, Andy Warhol, Rudolf Nureyev, George Segal ed altri. La storia meritava di essere raccontata in un documentario, cosa che ho fatto con l’aiuto di molte persone, che l’avevano conosciuto bene».

Primo fra tutti, Achille Bonito Oliva, che a Pedriali aveva dedicato la copertina di uno dei suoi libri, ma anche Raffaele Curi, che lo conosceva da giovane, quando era l’assistente del gallerista Luciano Anselmino. «La mia indagine e’ durata mesi ed ho scoperto, anche che Pedriali era nato e cresciuto nel mio stesso quartiere, quello di Monteverde a Roma, ma che aveva anche vissuto a NY, frequentando la Factory di Andy Warhol, dove si era recato per commissionare al maestro della Pop Art la mostra Ladies & Gentlemen, delle polaroid dei travestiti Newyorchesi per volonta’ del gallerista Anselmino».

All'attore Pietro De Silva è affidata l’interpretazione di una intervista concessa alla ricercatrice cinematografica Giorgia Bruni e tante sono le intervista a persone che molto avevano da raccontare sulla carriera del fotografo romano che il famoso critico d’arte tedesco, Peter Weiermair ha definito il Caravaggio della fotografia del Novecento.

